Стрелявший в милиционеров житель Ивацевичского района страдает психическим расстройством

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство участковых инспекторов милиции, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Трагедия разыгралась 17 августа в деревне Бобровичи. Местный житель 1961 года рождения открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым, которые проводили плановую проверку порядка хранения оружия. В результате один из сотрудников (1976 года рождения) был смертельно ранен, его младший коллега получил серьезные травмы. Сельчанин с 1987 года был зарегистрирован охотником, имел действующее разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия.

Житель Ивацевичского района открыл стрельбу по сотрудникам милиции "По предварительным данным, 57-летний неработающий житель деревни Бобровичи, когда к нему пришли участковые, начал стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов", - проинформировали в Следственном комитете.

"Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый страдал в момент совершения инкриминируемых ему деяний и страдает в настоящее время психическим расстройством. В этой связи окончательное обвинение мужчине не предъявлялось", - пояснил Дмитрий Иванюк. Официальный представитель УСК отметил, что во время расследования уголовного дела в СМИ муссировались слухи по поводу браконьерства милиционера, травли обвиняемого милиционерами. "Эта информация была тщательно проверена, однако своего объективного подтверждения не нашла", - подчеркнул Дмитрий Иванюк.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, который рассмотрит вопрос о применении к мужчине принудительных мер безопасности и лечения.-0-