Студент предстанет перед судом за призывы к блокировке дорог и захвату зданий

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего студента одного из столичных вузов, который в период с июня 2020 года по февраль 2021-го совершил ряд преступлений против общественного порядка, а также порядка управления и правосудия. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Молодой человек из Пуховичского района являлся активным участником ряда экстремистских чатов и Telegram-каналов. В данных сообществах он со своего мобильного телефона размещал сообщения по сбору на площади, расклеивании листовок, выстраивании в цепи солидарности, проведении сидячих акций вблизи государственных организаций. Призывал студент и к более радикальным мерам - блокировке дорог и захвату зданий организаций, использованию предметов для сооружения баррикад, применению насилия и оказанию сопротивления сотрудникам правоохранительных органов", - рассказали в УСК.

Установлено, что в одном из каналов обвиняемый разместил сообщение оскорбительного характера в отношении главы государства. Также он размещал оскорбительные комментарии в адрес военнослужащего и судьи.

Действия молодого человека квалифицированы по ч.1 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти), по ч.1 ст.368 (публичное оскорбление Президента), по ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей), по ст.391 (оскорбление судьи в связи с осуществлением им правосудия) УК.

По уголовному делу проведен комплекс следственных действий: осмотрены мобильные телефоны обвиняемого и компьютерная информация из интернета, изучены и приобщены к материалам дела заключения лингвистических экспертиз, допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевшие.

Молодой человек вину признал полностью. Он пояснил, что представителей власти оскорбил бездумно и хотел бы перед ними извиниться, поскольку раскаивается в своих поступках. По словам студента, после прочтения новостей в различных Telegram-каналах у него сложилось субъективное представление о происходящих событиях в стране и людях, в связи с чем он сделал неправильные выводы.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-