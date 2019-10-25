Суд значительно смягчил наказание бывшему зампредседателя Мингорисполкома

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Мингорисполкома Андрея Доморацкого, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В результате приговор суда первой инстанции от 5 июля изменен. Срок наказания обвиняемому снижен: за взятки - с 10 до 6 лет лишения свободы, за злоупотребление властью и служебными полномочиями - с 5 до 2 лет, за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями - с 2 до 1 года.

Окончательный срок наказания снижен до 7 лет колонии усиленного режима (суд Центрального района Минска назначил 12 лет колонии). Бывшему чиновнику предстоит выплатить штраф Br76,5 тыс. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет. Приговор сегодня вступил в законную силу.

При рассмотрении дела в суде Центрального района Минска Андрей Доморацкий не признал вину ни по одному из составов предъявленного ему обвинения. Вместе с тем, как отмечал гособвинитель, вина подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела. По версии обвинения, в частности, с 1 сентября 2015-го по 6 октября 2016 года чиновник в два приема получил взятку в $2,5 тыс. за согласование разрешения на круглогодичное функционирование павильона общественного питания.

До сентября 2017 года Андрей Доморацкий занимал должность заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета, затем - начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.-0-