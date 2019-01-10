Свидетель по делу Стрижака: после задержания написал явку с повинной

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учредитель и директор ОДО "Геол-М" (занимается поставкой медоборудования и расходных материалов в учреждения здравоохранения Беларуси) после задержания летом 2018 года по факту дачи взятки должностным лицам написал явку с повинной. Об этом он сообщил на допросе в суде Центрального района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение о написании явки свидетель принял добровольно после того, как летом 2018 года был задержан по факту дачи взяток должностным лицам. Фамилия Андрея Стрижака, который на тот момент возглавлял управление здравоохранения Гродненского облисполкома, в этой связи не звучала.

Свидетель в суде рассказал об обстоятельствах передачи денег обвиняемому. Взятку давал дважды на автомобильной стоянке рядом со столичным торговым центром - каждый раз не менее $10 тыс. В обоих случаях инициатором этого он был сам. Обвиняемый, принимая конверт, деньги не пересчитывал. Положил во внутренний карман верхней одежды и ушел в ТЦ.

Как следует из обвинения, в 2014 году общество с дополнительной ответственностью "Геол-М" выиграло аукцион на поставку видеоэндоскопической системы. Оборудование предназначалось для Гродненской областной клинической больницы. В январе 2015-го Стрижак, находясь на автомобильной стоянке вблизи здания ТЦ, принял от директора ОДО денежные средства в крупном размере. По версии следствия, деньги передавались за обеспечение своевременной оплаты управлением из средств областного бюджета поставки ОДО "Геол-М" этого оборудования. Еще один факт передачи взятки касался скорейшей оплаты поставки педиатрических гастрофиброскопов.

Судебное разбирательство по делу экс-начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака началось сегодня в суде Центрального района Минска. Фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.430 УК (получение взятки повторно, в крупном размере). Будучи должностным лицом, Андрей Стрижак совершал преступления против интересов службы на протяжении 2014-2018 годов. -0-