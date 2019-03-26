Тайник с 130 кг гашиша и 10 кг экстази обнаружили в фуре на белорусско-латвийской границе

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайник с 130 кг гашиша и 10 кг экстази нашли в фуре в пункте пропуска на белорусско-латвийской границе. Это самая крупная партия гашиша, изъятая с начала года, а такую партию таблеток MDMA впервые задержали в Беларуси, сообщил журналистам начальник главного управления организации борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля Государственного таможенного комитета Эдуард Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стоимость изъятого составляет около $2,5 млн", - уточнил Эдуард Данилович.

По его словам, таможенники действовали совместно с сотрудниками милиции. В итоговой части операции была получена информация, что из Евросоюза следует крупная партия наркотиков. Большегруз Volvo остановили 25 марта в пункте пропуска "Григоровщина". За рулем был 52-летний гражданин Литвы. Тайник обнаружили во время таможенного контроля - в несущей балке вдоль платформы, на которой перевозился железнодорожный контейнер. "Для его демонтажа таможенникам пришлось воспользоваться электроинструментами и затратить около пяти часов. Извлечены порядка 140 брикетов с гашишем. Также изъяты четыре пакета примерно с 20 тыс. штук таблеток экстази", - рассказал подробности Эдуард Данилович.

Наркотики следовали с территории Латвии транзитом через Беларусь в Москву. По документам перевозились фармакологические препараты.

Таможенными органами возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 УК. Водитель задержан. Правоохранители устанавливают личности причастных к противоправной деятельности.

Как отметил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, благодаря предпринятым на государственном уровне мерам общая ситуация с наркотиками в Беларуси оздоровилась начиная с 2014 года. "Тем не менее МВД констатирует, что уровень наркоугрозы не стал меньше. Об этом свидетельствуют объемы международного наркотрафика, - сказал Геннадий Казакевич. - Успешное противодействие международному наркотрафику не было бы возможно без самой тесной работы с нашими зарубежными коллегами, а также без активных мероприятий, которые проводятся совместно с Государственным таможенным комитетом и Госпогранкомитетом. Примером такого взаимодействия является задержание крупнейшей за последнее время партии гашиша и экстази".

С начала года, по данным МВД, уже изъято более 270 кг наркотиков и психотропов, перекрыты девять каналов их поставки и транзита.-0-