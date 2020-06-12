Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 т польских яблок

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного перемещения в Россию польских яблок под видом огнезащитного наполняемого состава, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Нарушение выявлено во время специального мероприятия мобильной группы Оперативной таможни на автодороге М1/Е30, неподалеку от белорусско-российской границы. "По документам, в грузовом отсеке находился товар "огнезащитный наполняемый состав F62 спрей", отправителем которого значилась польская фирма, а получателем - российская компания. Досмотр показал совсем иное: в грузовике было 20 т польских свежих яблок стоимостью свыше Br56 тыс.", - отметили в комитете.

Кроме того, грузовик VOLVO был опломбирован недействительным средством идентификации, а регистрационные знаки оказались поддельными. "Они были выданы ГИБДД России на другой грузовой автомобиль, который пару дней назад следовал транзитом через пункт пропуска "Новая Рудня" из России в Италию", - пояснили в ГТК.

По факту незаконной транспортировки товаров начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. За использование недействительных регистрационных знаков сотрудники ОГАИ Дубровенского РОВД составили административный протокол в отношении водителя по ч.6 ст.18.12 КоАП. Ему грозит штраф от 10 до 20 базовых величин.

В настоящее время грузовой автомобиль задержан, назначены необходимые экспертизы. Таможенники проводят проверки в соответствии с п.3 ч.1 ст.174 УПК по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст.380, 381 УК Беларуси.-0-