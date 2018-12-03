Трех наркокурьеров с гашишем задержали в Смолевичском районе

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространителей альфа-PVP и гашиша задержали в Смолевичском районе у Кургана Славы, операцию провели сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

Всего изъято более 70 г запрещенных веществ. У Кургана Славы трое друзей из городского поселка Бегомль Витебской области забирали очередную партию наркотика. "Они приехали в столицу, чтобы подзаработать. Изначально пробовали официально устроиться, однако запросы увеличивались, а денег не прибавлялось. В итоге устроились "минерами", - рассказала Надежда Ерашова. - Через интернет им приходила информация о местонахождении тайника с психотропом, который необходимо было перезаложить". Во время задержания у подозреваемых при себе было 10 г гашиша.

Установлено, что драгдилеры успели сделать около 80 тайников в Минске. Также обнаружено и изъято более 60 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP у одного из задержанных. Психотроп он прятал в подъезде дома.

Выясняются обстоятельства противоправной деятельности задержанных. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Проводится расследование.-0-