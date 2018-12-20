Трех жителей Микашевичей осудили за наркотики

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Лунинецкого района сегодня огласили приговор в отношении трех местных жителей по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник районного прокурора Анна Пенер.

Обвиняемыми по делу проходили трое жителей Микашевичей 1992, 1995 и 1999 годов рождения. Старший из троицы приобрел неустановленным способом марихуану. Опасное наркотическое средство он хранил в тайнике в лесном массиве. Часть марихуаны мужчина употребил сам, не менее 1,42 г незаконно сбыл самому младшему из обвиняемых. За наркотиком молодой человек отправился с 23-летним знакомым, которому была обещана доза. При задержании парень попытался избавиться от свертка, но милиционеры обнаружили улику. Впоследствии в лесном тайнике была обнаружена и изъята емкость с 98,7 г марихуаны.

Приговором суда 26-летний житель Микашевичей признан виновным по ч.2 ст.328 Уголовного кодекса (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение и сбыт наркотических средств), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. По такой же статье признан виновным 19-летний горожанин. Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. Третий обвиняемый, который не довел свой умысел до конца по независящим от него причинам, признан виновным по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.328 (покушение на незаконное без цели сбыта приобретение наркотических средств) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-