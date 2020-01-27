Трем фигурантам предъявлены обвинения по делу о взрыве на "Могилевдреве"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 27 января 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:09 Около 20 образцов новой техники испытали на "Гомсельмаше" в 2019 году Регионы
14:59 Житель Гродно уговорил более 20 человек купить для него телефон в рассрочку Происшествия
14:58 В "Великом камне" прорабатывают меры по недопущению завоза коронавируса из Китая Общество
14:51 Хендрик Дамс избран новым председателем ПАСЕ В мире
14:49 Итоги недели на белорусском валютном рынке Экономика
14:47 IOWA выпустила клип со звездами и запустила флешмоб Калейдоскоп
14:27 ГАИ будет использовать "ПаркРайт" для контроля за неправомерной парковкой у переходов Общество
14:26 В Брестской области планируют начать строительство 12 котельных на МВТ Регионы
14:20 Жеребьевка финалистов нацотбора на "Евровидение-2020" пройдет 28 января Культура
14:15 Беларусь и Монголия будут развивать сотрудничество в области транспорта и логистики Экономика
13:30 Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 28-30 января Регионы
13:29 Лукашенко поздравил женскую сборную Беларуси с победой на ЧЕ по индор-хоккею Президент
13:23 Налоговики Витебской области оказали около 400 услуг по экстерриториальному принципу в 2019 году Регионы
13:21 В Минске стартовал "Звездный поход" Регионы
13:20 Больше всего жилья в 2019 году построили в Минской области, в Минске сократили ввод на 28,7% Регионы
13:20 Доллар и евро на торгах 27 января подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:17 Пассажирский самолет разбился в Афганистане В мире
13:11 Имена финалистов нацотбора на "Евровидение-2020" назовут сегодня Культура
13:09 Талисманом Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2021 стала Сибирская кукша Спорт
13:06 Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике В мире
13:06 Премьер-министр Словении уходит в отставку и призывает к досрочным выборам В мире
13:05 Добиться успеха в борьбе с антисемитизмом можно только скоординированными усилиями - Дженифер Мур Общество
12:55 Число погибших от землетрясения в Турции возросло до 39 В мире
12:55 Трем фигурантам предъявлены обвинения по делу о взрыве на "Могилевдреве" Происшествия
12:50 В Беларуси полностью оцифровали процедуру закупки из одного источника Экономика
12:41 Пьяный и без фликера: под Гродно легковушка сбила пешехода Происшествия
12:40 Навигатор для безопасности детей и туристический путеводитель признали лучшими на хакатоне в Гомеле Технологии
12:35 В Беларуси на этой неделе будет теплее климатической нормы на 4-8 градусов, дожди и мокрый снег Общество
12:33 Житель Барановичей незаконно перевозил 3 т мяса Происшествия
12:21 Сенько: 30% товаров на границе оформляются в интересах Беларуси Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
27 января 2020, 12:55

Трем фигурантам предъявлены обвинения по делу о взрыве на "Могилевдреве"

Фото Следственного комитета
Фото Следственного комитета

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела о взрыве в ОАО "Могилевдрев", предъявлены обвинения трем фигурантам. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Взрыв на участке отделки мебельного цеха "Могилевдрева" произошел 25 сентября 2018 года. Травмы получили семь человек. Впоследствии 53-летняя работница предприятия скончалась. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, у двух из шести человек зафиксированы тяжкие телесные повреждения. Кроме того, оборудованию и зданию мебельного цеха причинен ущерб более чем на Br23 тыс.

Правоохранители провели осмотры, очные ставки, допросы должностных лиц ОАО "Могилевдрев и УП "БР Консалт" (компании, наделенной полномочиями по управлению и контролю за деятельностью "Могилевдрева"). Изучена изъятая документация, в том числе по технике безопасности на производстве. Проведены судебно-медицинские и сложные технические экспертизы.

"Действия 38-летнего бывшего главного инженера, исполнявшего обязанности гендиректора, и 46-летнего бывшего начальника мебельного цеха ОАО "Могилевдрев" квалифицированы следователями по ч.3 ст.304 УК (нарушение правил пожарной безопасности). Заместителю директора по техническим вопросам УП "БР Консалт" предъявлено обвинение по ст.428 УК (служебная халатность)", - проинформировали в СК. Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи восстановили картину событий, предшествовавших взрыву. Выяснилось, что в 2013 году модернизировали мебельный цех №3. Проект предусматривал использование там взрывопожаробезопасных лаков на водной основе. Позже, в 2016 году, "БР Консалт" инициирована объединение мебельных цехов № 1 и 3. "В 2017 году исполнявший обязанности гендиректора "Могилевдрева" главный инженер предприятия дал указание объединить цеха, при этом не обеспечил проведение необходимых процедур, внесение изменений в проектную документацию и выполнение мероприятий по обеспечению взрывопожарной безопасности. После объединения в мебельном цехе №3 стали использовать взрывопожароопасные нитролаки, на которые не была рассчитана система вентиляции", - рассказали в СК.

Эти и другие нарушения в результате неэффективной работы вентиляционной системы повлекли 25 сентября 2018 года образование и накопление взрывоопасной паровоздушной смеси внутри воздуховодов. Это привело к химическому самовозгоранию лакокрасочного материала, возникновению по неосторожности пожара с воспламенением и взрывами топливно-воздушной смеси, отметили в ведомстве.

Помимо главного инженера, который исполнял обязанности гендиректора, ответственным за выполнение требований правил пожарной безопасности и охраны труда являлся начальник мебельного цеха. Он также отвечал за исправное техническое состояние и эксплуатацию оборудования, вентиляционных систем в мебельном цехе, однако более года не принимал мер для устранения нарушений.

"Кроме того, заместитель директора по техническим вопросам "БР Консалт", заведомо зная о проведенном в 2017 году объединении мебельных цехов, длительное время не принимал мер по контролю за выполнением должностными лицами "Могилевдрева" необходимых мероприятий по обеспечению безопасности работ и соблюдению работниками технологической дисциплины. При этом он должен был и мог выявить имеющиеся нарушения и принять меры к их устранению в силу возложенных на него служебных обязанностей", - подчеркнули в СК.

В марте 2019 года следователи внесли представление в адрес концерна "Беллесбумпром" для принятия мер, чтобы не допустить подобного на предприятиях деревообработки. Могилевское областное управление Департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты провело специальное расследование для установления лиц, нарушивших законодательство о труде. Данное заключение приобщено к материалам уголовного дела.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото Следственного комитета

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
взрывы предприятие расследование Следственный комитет
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Житель Гродно уговорил более 20 человек купить для него телефон в рассрочку
Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома Пьяный и без фликера: под Гродно легковушка сбила пешехода
Фото МВД Житель Барановичей незаконно перевозил 3 т мяса
Фото из архива Женщина с ребенком отравились угарным газом в Лоевском районе
Фото УВД Брестского облисполкома В Брестской крепости дети нашли немецкую ракетницу
Фото Брестского областного управления МЧС Житель Ляховичского района задохнулся при пожаре в доме бабушки
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Сенько Сенько доложил Лукашенко о результатах работы таможни за прошлый год
Минстройархитектуры утвердило порядок досрочного использования семейного капитала на жилье
Наниматели предлагают, кадры решают: как менялся рынок труда Беларуси в 2019 году
Добро пожаловать в "Токио"! В столице начались продажи квартир нового дома в комплексе "Минск Мир"
Топ-новости
С вводом БелАЭС участие в электроэнергетическом рынке ЕАЭС принесет бонусы Беларуси - депутат
Дапкюнас: смысл памяти о холокосте - придать реальную силу призыву "Никогда больше"
Команда "МАЗ-СПОРТавто" 28 января расскажет в пресс-центре БЕЛТА о ралли-рейде "Дакар"
В Беларуси полностью оцифровали процедуру закупки из одного источника
Пассажирский самолет разбился в Афганистане
В "Великом камне" прорабатывают меры по недопущению завоза коронавируса из Китая
Имена финалистов нацотбора на "Евровидение-2020" назовут сегодня
Гололедица и до +6°С ожидается в Беларуси 28 января
ГАИ будет использовать "ПаркРайт" для контроля за неправомерной парковкой у переходов
Талисманом Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2021 стала Сибирская кукша
Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"
Из КоАП могут исключить не встречающиеся на практике составы правонарушений - Слижевский
Навигатор для безопасности детей и туристический путеводитель признали лучшими на хакатоне в Гомеле
Совмещение выпускного экзамена в школе с ЦТ может произойти в ближайшие 2-3 года - Карпенко
В ГТК раскрыли схему поставки в Россию санкционной продукции под маркой белорусских производителей
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.