Трем фигурантам предъявлены обвинения по делу о взрыве на "Могилевдреве"

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела о взрыве в ОАО "Могилевдрев", предъявлены обвинения трем фигурантам. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Взрыв на участке отделки мебельного цеха "Могилевдрева" произошел 25 сентября 2018 года. Травмы получили семь человек. Впоследствии 53-летняя работница предприятия скончалась. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, у двух из шести человек зафиксированы тяжкие телесные повреждения. Кроме того, оборудованию и зданию мебельного цеха причинен ущерб более чем на Br23 тыс.

Правоохранители провели осмотры, очные ставки, допросы должностных лиц ОАО "Могилевдрев и УП "БР Консалт" (компании, наделенной полномочиями по управлению и контролю за деятельностью "Могилевдрева"). Изучена изъятая документация, в том числе по технике безопасности на производстве. Проведены судебно-медицинские и сложные технические экспертизы.

"Действия 38-летнего бывшего главного инженера, исполнявшего обязанности гендиректора, и 46-летнего бывшего начальника мебельного цеха ОАО "Могилевдрев" квалифицированы следователями по ч.3 ст.304 УК (нарушение правил пожарной безопасности). Заместителю директора по техническим вопросам УП "БР Консалт" предъявлено обвинение по ст.428 УК (служебная халатность)", - проинформировали в СК. Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи восстановили картину событий, предшествовавших взрыву. Выяснилось, что в 2013 году модернизировали мебельный цех №3. Проект предусматривал использование там взрывопожаробезопасных лаков на водной основе. Позже, в 2016 году, "БР Консалт" инициирована объединение мебельных цехов № 1 и 3. "В 2017 году исполнявший обязанности гендиректора "Могилевдрева" главный инженер предприятия дал указание объединить цеха, при этом не обеспечил проведение необходимых процедур, внесение изменений в проектную документацию и выполнение мероприятий по обеспечению взрывопожарной безопасности. После объединения в мебельном цехе №3 стали использовать взрывопожароопасные нитролаки, на которые не была рассчитана система вентиляции", - рассказали в СК.

Эти и другие нарушения в результате неэффективной работы вентиляционной системы повлекли 25 сентября 2018 года образование и накопление взрывоопасной паровоздушной смеси внутри воздуховодов. Это привело к химическому самовозгоранию лакокрасочного материала, возникновению по неосторожности пожара с воспламенением и взрывами топливно-воздушной смеси, отметили в ведомстве.

Помимо главного инженера, который исполнял обязанности гендиректора, ответственным за выполнение требований правил пожарной безопасности и охраны труда являлся начальник мебельного цеха. Он также отвечал за исправное техническое состояние и эксплуатацию оборудования, вентиляционных систем в мебельном цехе, однако более года не принимал мер для устранения нарушений.

"Кроме того, заместитель директора по техническим вопросам "БР Консалт", заведомо зная о проведенном в 2017 году объединении мебельных цехов, длительное время не принимал мер по контролю за выполнением должностными лицами "Могилевдрева" необходимых мероприятий по обеспечению безопасности работ и соблюдению работниками технологической дисциплины. При этом он должен был и мог выявить имеющиеся нарушения и принять меры к их устранению в силу возложенных на него служебных обязанностей", - подчеркнули в СК.

В марте 2019 года следователи внесли представление в адрес концерна "Беллесбумпром" для принятия мер, чтобы не допустить подобного на предприятиях деревообработки. Могилевское областное управление Департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты провело специальное расследование для установления лиц, нарушивших законодательство о труде. Данное заключение приобщено к материалам уголовного дела.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото Следственного комитета