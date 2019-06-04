Три машины столкнулись на трассе под Гродно

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель внедорожника "Тойота" спровоцировала аварию на трассе в пригороде Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел утром 4 июня на 10-м км дороги Гродно-Гожа. Водитель "Тойоты" двигалась в сторону областного центра. В какой-то момент она отвлеклась от управления.
"Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Мерседесом". Последний по инерции продолжил движение и зацепил "Фольксваген", который ехал следом за "Тойотой", - рассказали в ГАИ региона.
Все машины получили серьезные механические повреждения. Люди в ДТП не пострадали.-0-
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