Трое брестчан семь лет жили на доходы от подделки официальных документов

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте трое местных жителей осуждены за изготовление и сбыт поддельных документов, штампов и печатей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.

Фигуранты с 2010 по апрель 2017 года с использованием полиграфического оборудования и оргтехники изготавливали поддельные официальные документы и сбывали их представителям коммерческих структур и физическим лицам. Троица предлагала клиентам приобрести подложные допуски на перевозку опасных грузов, квитанции об оплате проживания в гостиницах и услуг автостоянки, другие документы. От преступной деятельности они получили не менее Br2,2 тыс. В отношении брестчан было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК.

Суд Ленинского района Бреста признал фигурантов виновными. Им назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением и без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок от 4,5 до 2,5 года. До постановления приговора обвиняемые в полном объеме и добровольно возместили незаконно полученный доход.

Приговор вступил в законную силу.-0-