Трое сельчан в Столбцовском районе ранили соседа и пытались напасть на участкового

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе нетрезвый отец и его два сына сначала ранили собутыльника, а затем стали угрожать милиционеру. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Вечером 1 мая в Столбцовский РОВД поступила информация из больницы: в деревню Вязовец выехала бригада скорой помощи - одному из сельчан понадобилась медицинская помощь из-за произошедшего конфликта. На место незамедлительно направили следственно-оперативную группу. Также информация о происшествии была передана участковому инспектору милиции, который был неподалеку.

Прибывший на место офицер выяснил, что 32-летний сельчанин в этот день находился в гостях у соседей. "Там он выпивал с хозяином дома и двумя его сыновьями. Возникла ссора и гость получил ножевое ранение руки. Медики вместе с пострадавшим уехали в больницу, сотрудник милиции сообщил обстоятельства произошедшего подъезжавшей следственно-оперативной группе. Однако дождаться коллег не успел. Нетрезвая компания вышла к находившемуся у служебного авто участковому", - рассказали в МВД.

Нетрезвая троица начала угрожать милиционеру. При этом глава семейства вернулся к дому и вскоре вышел с вилами в руках. "Понимая, что неадекватное поведение остановить не удается, участковый инспектор предупредил о возможности использования табельного оружия. Это требование проигнорировали. Один из нападавших попытался ударить правоохранителя, второй металлической трубой стал крушить служебный автомобиль. Чтобы охладить их пыл, старший лейтенант милиции был вынужден произвести предупредительные выстрелы. Только это и остановило буянов", - отметили в МВД.

Подоспевшие коллеги оказали помощь в задержании. 56-летнего отца и его сыновей (старшему 30 лет, младшему 26 лет) доставили в изолятор временного содержания. В действиях задержанных усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел).-0-