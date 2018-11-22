Троллейбус и BMW столкнулись в Минске

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбус и BMW столкнулись на перекрестке в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 08.20 в районе пересечения улиц Кунцевщина и Притыцкого. "Водитель троллейбуса маршрута №52 двигался со стороны ул.Казимировской в направлении ул.Бурдейного. Он выезжал на перекресток на зеленый сигнал светофора. Но из-за затора впереди перекресток троллейбус покидал уже на красный свет. В этот момент со стороны ул.Неманской в направлении ул.Якубовского начал движение BMW. Водитель троллейбуса не успел проехать перекресток и избежать столкновения", - проинформировали в ГАИ.
В ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными при проезде перекрестков.-0-
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