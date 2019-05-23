У жителя Гомельского района изъяли более килограмма насвая

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сотрудники наркоконтроля изъяли более килограмма насвая у 18-летнего парня, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома.
Жителя Гомельского района задержали около Центрального рынка областного центра. У молодого человека был полимерный пакет с насваем массой 1,1 кг.
В отношении парня составлен административный протокол по части 2 статьи 16.10 КоАП Беларуси (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Он водворен в изолятор временного содержания УВД облисполкома.
Санкции статьи предусматривают штраф от 10 до 40 базовых величин (БВ сейчас равна Br25,5) с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств либо административный арест с конфискацией денежной выручки, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации последних.-0-
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