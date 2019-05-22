Двое парней задержаны в Минске за хранение некурительной табачной смеси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны двое молодых людей за хранение некурительной табачной смеси. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сотрудниками наркоконтроля Советского РУВД столицы при отработке мест массового отдыха граждан задержан неработающий 24-летний молодой человек, у которого было 60 банок с некурительной табачной смесью снюс общим весом 1080 г. В этот же день на территории района оперативники задержали неработающего 19-летнего парня, который в своей сумке хранил 57 банок со снюсом общим весом 745 г. Молодые люди пояснили, что приобрели товар через интернет-магазин для личных нужд.

В отношении нарушителей оставлены административные протоколы по ч.2 ст.16.10 Кодекса об административных правонарушениях (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5) с конфискацией выручки, полученной от продажи указанных изделий, либо административный арест.-0-