У жителя Гродно обнаружили гашиш и 2 кг насвая

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25 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно в лесу хранил гашиш, а дома - насвай. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД задержали 27-летнего жителя областного центра. Молодой человек в пригородном лесу хранил 2 г гашиша. "Закладку" с наркотиками приобрел в одном из интернет-магазинов: координаты и фото тайника были у него на телефоне."Кроме того, во время обыска в его комнате в общежитии обнаружено еще и 2 кг насвая. Гродненец утверждал, что якобы какой-то неизвестный мужчина принес ему на хранение некурительную смесь", - рассказали в милиции.По факту хранения гашиша в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. За незаконные действия с некурительными табачными изделиями он привлечен к административной ответственности. Ранее подозреваемый был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.-0-