Участник смертельного ДТП в Ельском районе выдавал себя за свидетеля

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники уголовного розыска установили водителя, который сбил жителя Ельска, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Вечером 2 декабря на обочине автодороги Ельск-Заширье в трех километрах от райцентра было обнаружено тело 33-летнего неработающего местного жителя.
"На месте происшествия следственно-оперативная группа пришла к выводу, что погибшего мужчину сбил неизвестный автомобиль. Начались поиски. Параллельно шла работа со свидетелями, которые обнаружили труп. Для оказания практической помощи в Ельск прибыли сотрудники областного управления уголовного розыска", - сказал Виталий Пристромов.
Изучив обстоятельства дела, оперативники приблизились к установлению истины. Оказалось, 30-летний житель Мозырского района на личном авто наехал на мужчину, лежавшего вдоль осевой линии дороги. После этого водитель остановился и подошел к пострадавшему. Одновременно подъехал другой автомобилист, который вызвал экстренные службы. "Житель Мозырского района остался на месте ДТП и в первоначальном опросе скрыл факт наезда, заявив себя свидетелем происшествия", - отметил официальный представитель УВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.-0-
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