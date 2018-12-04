В ДТП с фурой в Лунинецком районе погиб участковый инспектор милиции

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в результате ДТП с грузовиком погиб участковый инспектор местного РОВД, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Как сообщалось, авария произошла 3 декабря около 18.40 на автодороге Кобрин-Гомель-граница России вблизи д. Синкевичи.

По предварительной информации, на мосту реки Лань 42-летний участковый инспектор Микашевичского отделения милиции, управляя служебным автомобилем ВАЗ, из-за гололедицы не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. В результате ДТП водитель "семерки" получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, а ехавший с ним 45-летний участковый инспектор этого же отделения погиб.

Лунинецкий РОСК по факту дорожно-транспортного происшествия возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Известно, что сотрудники милиции возвращались из Лунинецкого РОВД. Вместе с ними ехал 43-летний житель Микашевичей. Мужчина получил повреждения, однако от госпитализации отказался. В момент аварии водители транспортных средств были трезвыми.

"Руководство и личный состав органов внутренних дел Брестской области оказывает родственникам погибшего сотрудника милиции всю необходимую поддержку", - отметили в УВД облисполкома.-0-