Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Гомеле

14 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. По факту ДТП со смертельным исходом на центральной улице в Гомеле возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета Беларуси, информирует БЕЛТА.
Как сообщалось, авария произошла 11 ноября в 21.45. 20-летний водитель, двигаясь на Renault по улице Советской в районе остановки "Рембыттехника", не справился с управлением, выехал через бордюр на обочину, врезался в опору линии электропередачи. От удара автомобиль выбросило на проезжую часть, где он опрокинулся.
В результате аварии водитель, не приходя в сознание, скончался на месте ДТП, 18-летний пассажир получил легкие телесные повреждения.
Следствие устанавливает все обстоятельства ДТП, назначены экспертизы.-0-
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