Уроженца Светлогорска задержали под Минском с 1 кг гашиша

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома перекрыли очередной канал поставки наркотика на территорию Беларуси, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Доставлять наркотик из России и распространять его на территории Минского района намеревался 29-летний уроженец Светлогорска. В 2012 году он уже был судим - за хранение наркотиков два года провел в заключении. Выйдя на свободу, через некоторое время взялся за старое, однако теперь решил заняться распространением.

По информации оперативников наркоконтроля УВД, активную деятельность молодой человек развернул примерно две недели назад. Он снял квартиру, "оформился в магазине" и получил задание съездить в Санкт-Петербург за партией гашиша и разложить его в пригороде столицы.

Наркокурьера задержали вблизи деревни Прилесье Минского района сотрудники наркоконтроля совместно с бойцами ОМОН УВД. В его рюкзаке был обнаружен килограмм гашиша в пакетах массой от 50 г до 200 г, подготовленных для раскладки. При дальнейшем обыске на съемной квартире были обнаружены весы, упаковочные материалы и кредитные карты, на которые магазин должен был переводить своему курьеру "зарплату".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-

Фото УВД Миноблисполкома