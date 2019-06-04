В Барани в водоеме утонул молодой мужчина

4 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В городе Барань Оршанского района в водоеме-копани, который находится на въезде в населенный пункт, утонул 33-летний мужчина, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Оршанской спасательной станции областной организации ОСВОД Александр Савченко.

Информация об утонувшем жителе Барани поступила в обед 3 июня в МЧС. На глубине 3,5 м и на расстоянии 5 м от берега работники ОСВОД нашли тело мужчины.

Официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько рассказала, что в тот день компания из пяти человек распивала спиртное вблизи водоема. Периодически мужчины купались в нем и возвращались к застолью. В какой-то момент мужчина решил поплавать один, сначала был на виду, а потом пропал. Товарищи начали самостоятельно искать его, но безрезультатно, тогда обратились к спасателям. "По факту смерти мужчины проводится проверка", - добавила Оксана Лазько.-0-