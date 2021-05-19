В Барановичах упал военный самолет

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в частном секторе Восточного микрорайона упал военный самолет, передает корреспондент БЕЛТА с места событий.

При крушении самолета под Барановичами погибли два летчика - Минобороны "При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают экстренные службы. Для тушения пожара выезжали несколько пожарных экипажей. Самолет упал на площадке перед двухэтажными домами. Территорию огородили, оцепили военные и милиция. Специалисты осматривают место.

На место аварии приехали председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский. "Оба летчика - герои", - сказал губернатор.

Местные жители сразу же сообщили о ЧП в экстренные службы. Галина Лазовик в этот момент работала в огороде. "Высаживала помидоры. Увидела низко летящий самолет, он прямо носом врезался в поле. Сразу взорвался. Люди вызвали пожарных. Дым был сильный, думала: задел крышу дома и он горит", - поделилась женщина.

В Следственном комитете добавили, что на месте происшествия ожидает допуска к работе следственно-оперативная группа совместно со специалистами УГКСЭ. "Задействуются возможности передвижной криминалистической лаборатории. Ожидается прибытие специалистов центрального аппарата", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, крушение потерпел военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. "При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - рассказали в ведомстве.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куканенко. Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидировали силы МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению.

"Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь", - добавили в Минобороны.-0-

Фото Вадима Якубёнка