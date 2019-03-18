В Бобруйском районе велосипедистка погибла в результате двойного наезда

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе водитель легковушки сбил велосипедистку на трассе, после на нее наехала фура, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.
Авария произошла 17 марта около 19.40 на 257-м км автодороги граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи. "Водитель автомобиля Citroen при встречном разъезде с фурой DAF сбил пересекавшую проезжую часть велосипедистку. После большегрузом был совершен повторный наезд. В результате женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.-0-
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