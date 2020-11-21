21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове за сутки произошли два прорыва трубопроводов теплоснабжения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"20 ноября в 8.30 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения по улице Люси Чаловской. В результате произошло аварийное отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без теплоснабжения оставались пять многоквартирных жилых домов, без электроснабжения - 19 таких домов. В 14.28 и 17.45 восстановлено соответственно электроснабжение и теплоснабжение потребителей", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 16.32 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения по улице Почтовой. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались девять многоквартирных жилых домов, учебный корпус и общежитие Борисовского государственного строительного профессионального лицея. В 21.00 теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей было восстановлено.-0-