В Борисовском районе нашли человеческие останки, возбуждено уголовное дело

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе возле частного дома нашли человеческие останки, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног.
Правоохранители 2 апреля в Борисовском районе на огороженной территории приусадебного участка обнаружили человеческие останки с признаками насильственной смерти. По имеющейся предварительной информации, они могут принадлежать местному жителю. Его брат в декабре 2018-го обратился в милицию, несколько лет до этого он не знал, где находится его родственник. Борисовским РОСК по факту безвестного исчезновения местного жителя было возбуждено уголовное дело.
Как выяснили правоохранители, к убийству мужчины причастна его 49-летняя сестра. "Благодаря установленному следователем психологическому контакту с женщиной на первоначальном этапе расследования получены сведения о том, что преступление совершено около трех лет назад во время возникшей между родственниками ссоры. На допросе сельчанка сообщила, что закопала тело на своем участке, чтобы скрыть следы преступления", - рассказала Татьяна Белоног. Изъяты вещественные доказательства, в том числе предполагаемое орудие преступления - топор.
Специалисты Госкомитета судебных экспертиз проведут комплекс исследований, что позволит идентифицировать принадлежность обнаруженных костных останков, установить обстоятельства смерти.
"В рамках возбужденного уголовного дела по статье "убийство" следователями продолжается активная работа с задержанной. Для восстановления полной картины произошедшего проводятся следственные и иные процессуальные действия. Окончательная правовая оценка действиям женщины будет дана по результатам расследования", - проинформировала Татьяна Белоног.-0-
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