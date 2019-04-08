В Борисовском районе нашли человеческие останки, возбуждено уголовное дело

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе возле частного дома нашли человеческие останки, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног.

Правоохранители 2 апреля в Борисовском районе на огороженной территории приусадебного участка обнаружили человеческие останки с признаками насильственной смерти. По имеющейся предварительной информации, они могут принадлежать местному жителю. Его брат в декабре 2018-го обратился в милицию, несколько лет до этого он не знал, где находится его родственник. Борисовским РОСК по факту безвестного исчезновения местного жителя было возбуждено уголовное дело.

Фото УСК по Минской области

Как выяснили правоохранители, к убийству мужчины причастна его 49-летняя сестра. "Благодаря установленному следователем психологическому контакту с женщиной на первоначальном этапе расследования получены сведения о том, что преступление совершено около трех лет назад во время возникшей между родственниками ссоры. На допросе сельчанка сообщила, что закопала тело на своем участке, чтобы скрыть следы преступления", - рассказала Татьяна Белоног. Изъяты вещественные доказательства, в том числе предполагаемое орудие преступления - топор.

Специалисты Госкомитета судебных экспертиз проведут комплекс исследований, что позволит идентифицировать принадлежность обнаруженных костных останков, установить обстоятельства смерти.

"В рамках возбужденного уголовного дела по статье "убийство" следователями продолжается активная работа с задержанной. Для восстановления полной картины произошедшего проводятся следственные и иные процессуальные действия. Окончательная правовая оценка действиям женщины будет дана по результатам расследования", - проинформировала Татьяна Белоног.-0-