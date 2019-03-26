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Сельчанина из Воложинского района обвиняют в убийстве соседа

Происшествия 26.03.2019 | 14:34
Фото УСК по Минской области
Фото УСК по Минской области

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельчанина из Воложинского района обвиняют в убийстве соседа, тело которого обнаружили после их ссоры. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Воложинский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства противоправных действий, повлекших смерть 43-летнего мужчины. Его тело без признаков жизни обнаружил брат, когда пришел вечером 21 марта с работы. Следственно-оперативная группа получила сведения о криминальном характере произошедшего.

Фото УСК по Минской области
Фото УСК по Минской области

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека) задержан 36-летний сосед погибшего. По данным следствия, в тот день 43-летний мужчина находился у него в гостях. Они вместе выпивали, и он признался хозяину, что несколько недель назад похитил у него из дома Br20. Фигурант стал бить соседа, потом отвел его домой, где оставил одного, рассказала Татьяна Белоног.

Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей. Продолжаются следственные и процессуальные действия с его участием, а также свидетелей. По изъятым предметам и иным вещественным доказательствам назначены экспертизы, их выполняют специалисты УГКСЭ по Минской области.-0-

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Теги
Минская область, Следственный комитет, убийство
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