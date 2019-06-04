В Бресте иностранку обвиняют в убийстве новорожденного

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Матери новорожденной девочки, чье тело было обнаружено на берегу водоема в Бресте, предъявлено обвинение в убийстве, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

"С учетом данных, полученных в результате следственных действий, женщине предъявлено обвинение по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии) УК. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал Дмитрий Иванюк.

Как сообщалось, в милицию обратилось руководство Брестской городской детской поликлиники №1. Медики рассказали, что 10 мая была выписана родившаяся 17 марта девочка. Ее мать - 28-летняя гражданка Туркменистана, слушательница курсов одного из вузов областного центра. После выписки педиатр пришла на осмотр ребенка, однако дверь в квартиру никто не открыл, по телефону мать не могла указать местонахождение ребенка. Оперативникам женщина пояснила, что ребенок умер в результате несчастного случая. Тело ребенка, завернутое в простынь, было обнаружено на берегу реки.-0-