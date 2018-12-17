В Бресте начинается суд над похитившими с завода 44 т арматуры начальником цеха и бригадиром

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня начнет рассмотрение уголовного дела по обвинению двух работников в совершении хищений путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Преступную схему раскрыли сотрудники ОБЭП Московского РОВД Бреста и УБЭП УВД облисполкома, фигурантов правоохранители задержали с поличным. Используя свои служебные полномочия, 52-летний начальник арматурного цеха КУП "Брестжилстрой" вместе с 55-летним бригадиром похищали с предприятия арматуру.

Следствием было установлено четыре эпизода противоправной деятельности мужчин. В общей сложности они завладели 44,4 т арматуры на сумму более Br63 тыс. Похищенная продукция в последующем была реализована. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2, 3, 4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).-0-