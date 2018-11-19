В Брестском районе из-за разрыва отопительного котла в доме пострадал мужчина

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Малые Косичи Брестского района в одном из блочных домов садового товарищества "Строитель" разорвало твердотопливный котел: пострадал мужчина. Такая информация размещена на сайте Брестского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

ЧП произошло 18 ноября около 16.00. "Корпус котла разорвало с выбросом пара без последующего горения. Хозяин 1973 года рождения с травмами госпитализирован. Видимых повреждений конструкций строения нет", - проинформировали в спасательном ведомстве.

В МЧС назвали предполагаемую причину разрушения котла. Внутри него было создано избыточное давление, из-за того, что вентиль был перекрыт и отсутствовала циркуляция горячей воды в системе.-0-