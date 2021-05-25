В Чечерском районе вынесли приговор сельчанину, спустившему на милиционеров собаку

25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Чечерского района спустил собаку на милиционеров и получил 2 года и 7 месяцев ограничения свободы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

7 февраля 35-летняя жительница деревни Покоть Чечерского района сообщила в приемник-распределитель для несовершеннолетних УВД Минского облисполкома, что ее односельчанка, которая находится в декретном отпуске, якобы убила ребенка. Информация не подтвердилась, личность звонившей установили, началась проверка.

На следующий день около двух часов ночи в РОЧС женщина сообщила, что собирается поджечь дом местного жителя. Назвала и адрес - по нему отправились спасатели. Как оказалось, звонила та же сельчанка. Причиной ее звонков стали многодневные запои, после которых ей и причудились описанные ситуации.

Когда женщина поняла, что ей грозит уголовное наказание, стала скрываться от правоохранителей. Появились сведения, что она может находиться у односельчанина. Информацию решили проверить сотрудник наркоконтроля и оперативники уголовного розыска.

"Дверь частного дома оказалась закрытой. Сотрудники милиции постучали; когда изнутри спросили, кто и зачем, представились и попросили открыть", - рассказали в УВД. Хозяева отказали. Неизвестный угрожал: если правоохранители не уйдут, спустит на них собаку. Как оказалось, угрозы были реальны. Входная дверь открылась, прозвучала команда "Фас, укусить, взять!" и из дома с лаем выпрыгнул пес.

Сотрудники милиции применили перцовый газ и пес убежал. В помещении правоохранители обнаружили разыскиваемую сельчанку, хозяина дома и его 33-летнего брата, который уже был осужден за вождение в пьяном виде и приговорен к исправительным работам. "Все трое были пьяны", - уточнили в отделении информации и общественных связей.

Выяснилось, что не открывать дверь просила женщина, собаку же решил натравить родственник хозяина. Именно он и спустил животное на милиционеров.

Суд Чечерского района 24 мая признал 33-летнего мужчину виновным по ст.364 УК и, учитывая его раскаяние и то, что он извинился перед сотрудниками милиции, назначил ограничение свободы сроком 2 года и 7 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также мужчина должен возместить трем сотрудникам ОВД по Br200 материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Денежные средства сотрудники милиции планируют потратить на помощь детям.-0-