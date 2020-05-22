В деревне Ушачского района горели два дома

22 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Ушачском районе спасатели ликвидировали пожар в двух частных домовладениях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в доме в деревне Помелково поступило 21 мая вечером от очевидца. К прибытию подразделений МЧС наблюдалось открытое горение кровли одного строения и задымление в соседнем доме. Хозяева в это время отсутствовали. Никто не пострадал.

В результате происшествия в первом доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество. Второй также получил серьезные повреждения.

По факту возникновения пожара ведется проверка. Причина устанавливается.-0-