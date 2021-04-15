В Дятловском районе спасатели потушили горящую траву и не пустили огонь к жилью

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе спасатели потушили возгорание сухой травы, не подпустив огонь к жилым домам. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Поздним вечером 13 апреля спасателям позвонила жительница деревни Великая Полонка Дятловского района. Она через окно увидела пламя и дым. Подразделения МЧС незамедлительно направились к месту происшествия.

"Прибывшие спасатели в считанные минуты ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня на находящиеся в 40 м жилые дома. При проверке очагов разведения костров не выявлено", - сообщили в МЧС.

Площадь пала составила около 400 кв.м. Вероятнее всего, причиной возгорания стало чье-то неосторожное обращение с огнем.-0-