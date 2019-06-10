Жителя Волковыска спасли после неудачного прыжка в воду

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске мужчина неудачно нырнул в воду и едва не утонул. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.
Инцидент произошел 8 июня на городском озере. Мужчина 1981 года рождения решил нырнуть в воду с дамбы. "Прыжок получился неудачным. Он ударился, разбил голову, потерял сознание и начал тонуть. На спасательном посту незамедлительно отреагировали на ситуацию. Мужчину достали из воды. Ему оказали первую помощь и передали медикам", - рассказали в областной организации ОСВОД.
Еще один купающийся 8 июня был спасен в Гродно. 17-летний парень решил переплыть Неман в районе лесопарка Пышки. На середине реки он выбился из сил и начал тонуть. На помощь пришли сотрудники спасательной станции Лососно. Молодого человека вытащили из воды и доставили на берег.
Спасатели-осводовцы напоминают, что купаться и отдыхать лучше на тех водоемах, где размещены спасательные станции и посты. Такие зоны отдыха есть в каждом районе области.
За минувшую неделю зафиксированы три случая гибели на воде. Произошли они в Щучинском, Сморгонском и Волковысском районах. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-
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