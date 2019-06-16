В Дрогичинском районе авто врезалось в дерево: пострадали водитель и 13-летний пассажир

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе автомобиль "Пежо" врезался в придорожное дерево: пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 15 июня около 16.00 на автодороге Н77 Антополь-Береза. Предварительно сообщается, что 63-летняя жительница деревни Именин Дрогичинского района ехала за рулем автомобиля "Пежо-306" и на 3-м км автодороги не справилась с управлением. Легковушка съехала в кювет, где врезалась в придорожное дерево.

В результате столкновения пострадали женщина-водитель, а также 13-летняя жительница городского поселка Антополь, которая находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. С травмами обе госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.-0-