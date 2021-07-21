В ДТП в Ивацевичском районе погиб военнослужащий

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начата проверка по факту дорожно-транспортного происшествия в Ивацевичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"По предварительной информации, вблизи населенного пункта Ивацевичи с автомобилем "Урал", следовавшим из одной из воинских частей ВВС ПВО, столкнулся автопоезд, двигавшийся в попутном направлении, управляемый гражданином Польши. В результате столкновения "Урал" съехал в кювет и опрокинулся. Водитель армейского автомобиля - заместитель командира автомобильного взвода 1984 года рождения - получил травмы, от которых скончался", - рассказали в ведомстве.

Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего контрактной службы и окажет необходимую помощь его семье.

Мужчина служил в Вооруженных Силах с 2008 года. У него осталось трое детей. -0-