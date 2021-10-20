В Ельске вычислили обворовавшего кафе по следам от обуви

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ельске по следам от обуви вычислили обворовавшего кафе мужчину, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Руслан Габрилев.

Неизвестный через незакрытое окно подсобного помещения проник в кафе и похитил продукты. Пропажу сотрудники кафе заметили утром, сразу же обратились в милицию.

На месте работала следственно-оперативная группа. При осмотре помещения специалист экспертно-криминалистического сектора по Ельскому району Мозырского МРО ГКСЭ на оконном проеме обнаружил следы перчаток, а на полу - следы обуви. Также на поиск была привлечена служебная собака Ельского отделения Департамента охраны. Она привела сотрудников милиции к дому, где проживал мужчина 1989 года рождения.

"В доме обнаружили продукты, предположительно похищенные из кафе, а также перчатки и пара обуви. Правоохранители изъяли перчатки и обувь и направили на судебную экспертизу. Судебный эксперт установил: именно изъятой обувью были оставлены следы, обнаруженные при осмотре места происшествия", - рассказал Руслан Габрилев.

Задержанный сознался в краже, указал, где спрятал остальное похищенное из кафе.

Возбуждено уголовное дело.-0-