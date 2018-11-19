В Ельском районе под колесами авто погиб мужчина

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб под колесами автомобиля в Ельском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Авария произошла вечером 17 ноября. 52-летний водитель ехал на автомобиле Volkswagen. На 192-м км автодороги Р31 Бобруйск-Мозырь-граница Украины он сбил 35-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате наезда мужчина погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. По данным инспектора, световозвращающими элементами пешеход обозначен не был.-0-