В Ельском районе под колесами авто погиб мужчина

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб под колесами автомобиля в Ельском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.
Авария произошла вечером 17 ноября. 52-летний водитель ехал на автомобиле Volkswagen. На 192-м км автодороги Р31 Бобруйск-Мозырь-граница Украины он сбил 35-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате наезда мужчина погиб на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка. По данным инспектора, световозвращающими элементами пешеход обозначен не был.-0-
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