В Глубоком легковушка сбила семилетнюю девочку

22 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства наезда на семилетнюю девочку в Глубоком, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Инцидент произошел днем 21 июля по ул. Красноармейской. Легковушка наехала на школьницу, выбежавшую на проезжую часть вне пешеходного перехода из-за припаркованных машин. В результате аварии девочка получила тяжкие травмы, она находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.-0-