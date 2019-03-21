В Глубокском районе погрузчик ковшом смертельно ранил женщину

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глубокским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении рабочего по факту причинения смерти по неосторожности, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 19 марта около 15.00 43-летний рабочий одного из местных предприятий, управляя погрузчиком во время погрузочно-разгрузочных работ, причинил ковшом тяжкие телесные повреждения 51-летней сотруднице. Женщина погибла на месте происшествия.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла предметы, которые признаны вещественными доказательствами. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности). С ним проводятся неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.-0-