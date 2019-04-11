В Гомеле двое парней устроили стрельбу по авто из пневматики

11 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое парней устроили стрельбу из пневматики по автомобилю во дворе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Как выяснилось, молодые люди отдыхали в одной из многоэтажек спального микрорайона. "После употребления спиртного они решили добавить острых ощущений. 21-летний парень достал пневматическую винтовку, с которой они вышли на балкон. Их целью стал припаркованный во дворе микроавтобус", - рассказал Виталий Пристромов. Звук от ударов пуль по металлу привлек внимание прохожего. Он также успел заметить мелькнувшие на балконе многоэтажки тени, а увидев вмятины на автомобиле, набрал номер милиции.

Прибывшим сотрудникам милиции никто не открыл двери в квартире, из которой, как предполагалось, были сделаны выстрелы. Правоохранители связались с ее хозяином. Мужчина был на работе, а дома мог находиться его сын. Как уточнили в УВД, после звонка отца парень открыл двери, а затем достал и уже припрятанную пневматическую винтовку ИЖ.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси.

В УВД напомнили, что хулиганство - одно из наиболее опасных и распространенных преступлений против общественного порядка и нравственности. Хулиганством признаются умышленные действия, которые не только грубо нарушают общественный порядок и выражают явное неуважение к обществу, но и сопровождаются применением насилия или угрозой применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества, либо отличаются по своему содержанию исключительным цинизмом. За это предусмотрена административная или уголовная ответственность.-0-