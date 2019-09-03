В Гомеле пациент выпал из окна 8-го этажа больницы

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские следователи устанавливают обстоятельства падения мужчины с высоты, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Вчера в Гомеле примерно в 21.40 пациент областной клинической больницы выпал из окна восьмого этажа лечебного корпуса. От полученных телесных повреждений 58-летний мужчина скончался на месте происшествия", - пояснили в СК.

Проверку по данному факту проводит Гомельский городской отдел Следственного комитета. Следователи опрашивают медицинских работников и пациентов, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.-0-