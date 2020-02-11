В Гомеле троллейбус вынесло на тротуар

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле водитель троллейбуса не справился с управлением и выехал на тротуар, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Сомова.

ДТП произошло сегодня около 08.15. Водитель троллейбуса ехал по ул. Советской со стороны ул. Кожара. Недалеко от остановки "Университет" экстренно затормозил, чтобы избежать столкновения с маршрутным такси. "Не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, врезался в дерево", - рассказала Наталья Сомова. Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

В связи с ухудшением погодных условий в Госавтоинспекции напоминают водителям быть предельно внимательными и осторожными за рулем. "Во время сильных осадков и недостаточной видимости необходимо двигаться с ближним светом фар, выбирать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, отказаться от резких маневров, которые при неблагоприятных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций", - подчеркнула инспектор.-0-