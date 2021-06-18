В Гомельском районе произошел пожар на полигоне ТБО

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 июня в 17.44 поступило сообщение о загорании на площади 350 кв.м на территории полигона твердых бытовых отходов (общая площадь полигона 15,53 га) КУП "Спецкоммунтранс" в деревне Уза Гомельского района", - рассказали в пресс-службе.

В 22.00 загорание локализовано. На 6.00 площадь загорания составила 50 кв.м.

Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.-0-