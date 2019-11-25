25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе перевернулся самодельный трактор, водитель которого умер от полученных травм в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 23 ноября неподалеку от деревни Рынковцы. Самодельный трактор под управлением 34-летнего мужчины съехал в кювет и перевернулся. Водитель получил серьезные травмы. "Удостоверения соответствующей категории он не имел, а транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке", - рассказали в ГАИ.

На следующий день пострадавший умер в больнице.-0-