В Новополоцке при пожаре в общежитии госуниверситета эвакуированы 286 человек

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке ночью при пожаре в общежитии ГУО "Полоцкий государственный университет" эвакуированы 286 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Пожар был обнаружен 3 апреля в 00.24 благодаря системам автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния". Возгорание произошло в помещении электрощитовой на первом этаже пятиэтажного здания общежития по ул. Юбилейной, 11. Работники МЧС совместно с администрацией объекта эвакуировали 286 человек, из них 27 детей. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.-0-
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