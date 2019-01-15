В Гродненском районе зять украл у тестя $2 тыс. и купил себе автомобиль

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе зять украл у тестя деньги и купил себе автомобиль, сообщили БЕЛТА пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В одной из деревень Гродненского района обокрали местного жителя 1966 года рождения. Пропало более $2 тыс. и 200 евро. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался зять потерпевшего. Мужчина знал, где родственник оставляет ключ, когда уходит из дома, а также где лежат деньги. Он беспрепятственно проник в дом и забрал сбережения. Добавив их к своим средствам, молодой человек купил автомобиль.

Транспортное средство изъято. Возбуждено уголовное дело.-0-