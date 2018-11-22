В Гродно ребенок вышел следом за пьяным отцом на дорогу и попал под машину

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно машина сбила ребенка, который вышел на дорогу на красный сигнал светофора следом за пьяным отцом. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 21 ноября на Индурском шоссе. Неподалеку от пересечения с улицей Малаховичской водитель "Тойоты" увидел, что перед ним дорогу пересекает человек с велосипедом. Пешеходам в этот момент горел красный.

Мужчина успел перейти дорогу. Но когда легковушка подъехала к переходу, на проезжую часть выскочил ребенок. Водитель тормозил, но в какой-то момент почувствовал удар о машину.

"К счастью, 11-летний мальчик в медицинской помощи не нуждался. Спровоцировал его на нарушение отец, который решил перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора", - рассказали в ГАИ.

Освидетельствование пешехода-нарушителя выявило более чем десятикратное превышение допустимого количества алкоголя в крови.-0-