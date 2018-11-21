21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Гомеле - ребенок в реанимации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 20 ноября примерно в 11.45. Предварительно установлено, что 49-летний водитель ВАЗа совершил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
В результате происшествия ребенок получил различные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы.
Па факту ДТП проводится проверка.-0-
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