21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Гомеле - ребенок в реанимации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 20 ноября примерно в 11.45. Предварительно установлено, что 49-летний водитель ВАЗа совершил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате происшествия ребенок получил различные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы.

Па факту ДТП проводится проверка.-0-