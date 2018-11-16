Школьника на переходе в Минске сбила девушка со стажем вождения три месяца

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ ГУВД Мингорисполкома установлена водитель, которая утром 14 ноября на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи улицы Жиновича наехала на 10-летнего мальчика, а затем скрылась. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водителем оказалась девушка 1991 года рождения со стажем управления машиной около трех месяцев. Она ехала на автомобиле "Сузуки" на работу. Ребенок получил ушибы.

В действиях водителя усматриваются признаки состава правонарушения по ч.2 ст.18.17 КоАП Беларуси (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами). Санкция этой части статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ равна Br24,5) или лишения права управления транспортными средствами сроком до двух лет.-0-