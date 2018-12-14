В Гродно столкнулись легковушка и троллейбус

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при столкновении троллейбуса и легковушки пострадала пассажирка общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 12 декабря. Водитель "Ауди" начал движение на разрешающий сигнал светофора, однако при этом не уступил дорогу завершавшему поворот направо троллейбусу.
В результате ДТП одна из пассажирок троллейбуса упала. На следующий день она обратилась за медицинской помощью: у девушки 1998 года рождения диагностирован перелом плеча.-0-
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